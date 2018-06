Aachen - Veranstaltungsreihe um Sexualität, Identität, Liebe und Freundschaft im Apollo

Aachen. Insgesamt fünf Filme mit unterschiedlichen Schwerpunkten präsentieren die „Jugendfilmtage 2018“ im Apollo an der Pontstraße in diesem Jahr. Nach Angaben der Veranstalter ist das eine deutliche Erweiterung des Programms.

Erstmals kann auch ein Film in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln gebucht werden. „#Zeitgeist“ erzählt von digitaler Nähe und analoger Entfremdung und ist für Schüler ab 16 Jahren besonders gut geeignet.

Mit Blick auf das gesamte Filmprogramm hat der „AK 6 und mehr“ auch diesmal wieder die Themen Sexualität, Identität, Liebe und Freundschaft in den Mittelpunkt gerückt. Am Dienstag, 3. Juli, und Mittwoch, 4. Juli, steht das Apollo also ganz im Zeichen der diesjährigen Jugendfilmtage.

Vielfalt und Unterschiede

Dabei geht es insbesondere auch um Vielfalt und Unterschiedlichkeit. Zu sehen sind neben „#Zeitgeist“ folgende Streifen: „Simpel“, „Wunder“, „Vincent will Meer“ sowie „Im Weltraum gibt es keine Gefühle“. Und in jedem einzelnen geht es um Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen und ihrer ganz individuellen Art, das Leben zu meistern.

Darüber hinaus gibt es auch diesmal wieder ein Mitmachprogramm, bei dem die Schüler und Schülerinnen und auch die Lehrer das Angebot der Beratungsstellen kennenlernen können, die sich im „AK 6 und mehr“ zusammengeschlossen haben: Und das sind die Aidshilfe, die Caritas Familienberatung, das Gesundheitsamt der Städteregion Aachen, donum vitae, RückHalt (Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt), pro familia und SchLau (Schwul-Lesbisches Aufklärungsprojekt).

An verschiedenen Stationen im Apollo durchlaufen die Schüler eine Rallye mit Quizfragen, Spielen und kleinen Gewinnen. Gummi oder Gummi ist dann am Ende die Frage. Soll heißen: Kondom oder Gummibärchen? Die Schüler können wählen.

Außerdem gibt es einen Info­point speziell für Lehrer, die dort auf Wunsch auch eine Infomappe bekommen. Dem Arbeitskreis geht es vor allem auch darum, dass die jungen Leute einen ersten Zugang zu den Beratungsstellen bekommen, damit sie sich dort im Ernstfall ohne Hemmschwellen beraten lassen können. Aber auch die Lehrer sollten das Angebot natürlich kennen, meinen die Einrichtungen.

Die Filmtage richten sich an Schulklassen ab der achten Klasse aus der gesamten Städteregion. Lehrer können ihre Schüler im Klassenverband anmelden. Der Eintritt kostet drei Euro pro Schüler, Begleitpersonen haben freien Eintritt. Besonders viele freie Plätze gibt es laut Veranstaltern noch beim englischsprachigen Film, und auch am zweiten Tag der Filmtage, Mittwoch, 4. Juli, stehen die Chancen unterzukommen demnach noch sehr gut.

Anmeldung und Filminfos mit den entsprechenden Zeiten auf www.apollo-aachen.de/jft.