Veranstaltungen anlässlich der Reichspogromnacht

Aachen. Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Aachen lädt am Donnerstag, 9. November um 19 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung im Krönungssaal des Aachener Rathauses ein.

Die Gesellschaft möchte an die Gräueltaten am 9. November 1938, die Reichspogromnacht, erinnern. Schülerinnen des St. Ursula-Gymnasiums Aachen werden inhaltliche Akzente setzen, kündigen die Veranstalter an.

Das Duo Vendaval (Selim Habi, Flöte/ Mark Samama Jensen, Gitarre) werden die Gedenkstunde musikalisch begleiten. Der Gemeinderabbiner der Jüdischen Gemeinde, Mordechai Bohrer, wird das jüdische Totengebet El Male Rachamim (Gott voller Erbarmen) für die sechs Millionen von den Nazis ermordeten Juden sprechen.

Im Zusammenhang mit der Reichspogromnacht 1938 macht die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit noch auf zwei weitere Veranstaltungen aufmerksam: Am Sonntag, 12. November, liest um 16 Uhr die Schauspielerin Cornelia Schönwald in der Buchhandlung Schmetz am Dom, aus Anita Lasker-Walfischs Buch „Ihr sollt die Wahrheit erben - Die Cellistin von Auschwitz - Erinnerungen“. Die Cellistin rettete zusammen mit ihrer Schwester ihr Leben, weil sie im „Mädchenorchester“ in Ausschwitz spielten.

Ebenfalls am Sonntag spielt und singt um 18.30 Uhr in der Jüdischen Gemeinde, Synagogenplatz, Aachen, das Duo Roswitha Dasch/Ulrich Raue bei der Veranstaltung „Das Wilnaer Ghetto im Spiegel seiner Lieder“.