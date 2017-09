Aachen.

Zehn bis 15 Stationen sollen in diesem Jahr noch dazukommen – noch einmal so viele, wie derzeit in Betrieb sind (15). 600 Nutzer haben sich bereits registriert. Ein ganz schönes Tempo, das das Unternehmen Velocity vorlegt. Ziel ist, bis zum Jahr 2020 in Aachen 1000 E-Bikes an 100 Verleihstationen verfügbar zu machen.