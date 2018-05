Aachen. Im Zerstörungswahn waren wohl einige Randalierer, die sich über das verlängerte Pfingstwochenende an den Außenanlagen der freien Waldorfschule in Aachen gewütet hatten. Sie verursachten einen Schaden in Höhe von etlichen Tausend Euro.

Auf dem Schulgelände in der Anton-Kurze-Allee wurden mehrere Blumenbeete zerstört und Mülltonnen und Parkbänke umgekippt. Darüber hinaus drangen die Täter in ein Gewächshaus ein und richteten auch ein regelrechtes Chaos an. Sie stießen Kübel um und warfen Körbe mit Keimlingen auf den Boden. Auch vor Werkzeugen und der Inneneinrichtung machten sie keinen Halt.