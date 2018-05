Aachen.

Alle zwei Jahre verbringen Studenten und Studentinnen der Washington; Lee University Lexington aus Virginia in den USA einige Wochen in den Niederlanden. Die Universität Maastricht ermöglicht dies in Kooperation mit der amerikanischen Universität. Nun besuchten die Studierenden auch Aachen und erkundeten dabei auch das Suermondt-Ludwig-Museum.