Unterwegs auf den „GrenzRouten“: 120 Kilometer Wanderwege

Aachen. Wer Lust hat aufs Wandern, kann auf den Pfaden der „GrenzRouten“ die Natur von Orsbach im Norden bis Raeren und Kornelimünster im Süden erleben.

Nun gibt es das grenzüberschreitend gestaltete Veranstaltungsprogramm 2017. Bis Oktober können die Bewohner und Besucher der Grenzregion unter mehr als 70 Veranstaltungen wählen. Im Angebot finden Interessierte geführte Wanderungen und Tagesveranstaltungen mit Naturpädagogen, Märkte, Feste und Ausstellungen.

Höhepunkte sind unter anderem der Historische Jahrmarkt in Kornelimünster (14. bis 18. Juni), der Internationale Kunstmarkt in Vaals (15./16. Juli) und der Euregio-Keramikmarkt in Raeren am Töpfereimuseum (9./10. September). Der Faltplan mit einer kompletten Programmübersicht ist an vielen Ausgabestellen in den Kommunen und bei den Tourismusbüros erhältlich.

Die „GrenzRouten“ verbinden die fünf Kommunen Aachen, Kelmis, Plombières, Raeren und Vaals auf 120 Kilometer Wanderwegen, im Wechsel von offener Landschaft und Wald. Unterwegs können Wanderlustige sich in 40 Wandercafés mit landestypischen Produkten bewirten lassen. Im Gelände sind an zwanzig Startpunkten Orientierungstafeln aufgestellt. Zehn Thementafeln informieren über die lokale Grenzgeschichte wie Galmeibergbau, Aachener Reich, Zyklopensteine, Westwall oder Burgunderlinie.

Autofrei ab Innenstadt

Wer möchte, kann die Wanderung autofrei bereits im Aachener Zentrum beginnen lassen: Das neue Knotenpunktsystem fürs Wandern leitet die Wanderer vom Rand der Aachener Innenstadt direkt in die offene Landschaft: zum Beispiel zum Entenpfuhl, zum Dreiländerpunkt oder durch das malerische Gillesbachtal zum Grenzübergang Köpfchen.

Eine wesentliche Hilfe zum Wandern ist die „GrenzRouten“-Broschüre in der immer noch aktuellen Auflage 2009, in der die Geschichte der gemeinsamen Grenzen erzählt wird, die im Gelände noch mit zahlreichen historischen Relikten dokumentiert ist. Eine Wanderkarte des Gebietes mit sieben Routenvorschlägen gehört dazu. Diese Broschüre ist zum Preis von zwei Euro in den lokalen Touristenbüros erhältlich.