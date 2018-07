Aachen - „Unterwassermusik“ aus dem umgedrehten Wok

Sick of it all spielt im Musikbunker

Donnerstag, 19. Juli: Sick of it All + Support, ab 19.30 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Hardcore, Punkrock).

Freitag, 20. Juli: Authority Zero, ab 19.30 Uhr, Musikbunker, Goffart­straße 26 (Punkrock). Heiko Allein Zuhaus, ab 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Songwriter-Comedy, Satire-Pop).

Samstag, 21. Juli: Los Ingenieros del Valletano, ab 19.30 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Colaachen e.V. präsentiert kolumbianische Rhythmen und Klänge). George Townsend & Frederik Tings, 20 Uhr, Café und Bar Zuhause, Sandkaul­straße 109/111 (Handpan, Jazz). T.E.A., 20.30 Uhr, Egmont, Pont­straße 1-3 (Britpoprock).

Sonntag, 22. Juli: Suffocation, ab 19 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Extreme Metal).