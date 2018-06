Aachen.

Kellner schlängeln sich durch die Stuhlreihen auf dem Kopfsteinpflaster, Touristen kommen in kleinen Gruppen von der Krämergasse auf den kleinen, sonnenbeschienenen Platz und blicken sich suchend nach einer Sitzgelegenheit um. Am Samstagnachmittag herrscht Hochbetrieb am Hof, dem Platz, wo Aachen schon beinahe ein kleines bissen mediterran wirkt.