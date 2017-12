Aachen - Ungewöhnliche Aktion: 13-Jährige beschenkt Bettler in der Innenstadt

Aachen. Der eine oder andere Passant, der dieser Woche im vorweihnachtlichen Trubel durch die City hastete, hat die kleine Aktion vielleicht mitbekommen: Ein Mädchen und eine Frau ziehen mit Körben und einem Bollerwagen durch die regnerische Innenstadt. Sie versorgen jene mit Speisen heißen Getränken, an denen viele Passanten achtlos vorübergehen oder lieber vorbeischauen.

Die Menschen, die an den Straßenecken sitzen und um ein paar Münzen betteln.

„Ich hatte darüber nachgedacht, wie gut es uns doch geht“, erzählt die 13-jährige Greta B. „Ich bekomme tolle Geschenke, und andere haben nicht einmal genug zu essen.“ Ihren vollständigen Namen möchte Greta lieber nicht in der Zeitung lesen.

„Ich habe dann recherchiert, wo ich helfen könnte“, erzählt sie weiter. „Aber die großen Organisationen waren einfach zu weit weg.“ Also hat Greta in Aachen selbst einer kleine Aktion gestartet. Begleitet von ihrer Mutter zog sie mit 30 Tassen, Früchtepunsch, schön belegten Broten und Weihnachtsleckereien los.

Nur zweieinhalb Stunden waren die beiden unterwegs. Dann waren die Vorräte aufgebraucht, und gut ein Dutzend Männer und Frauen, die an diesem Vormittag im Regen auf der Straße saßen, war mit einem Getränk und einem Snack versorgt – und auch mit einer Portion Aufmerksamkeit.

„Wir haben nur positive Reaktion bekommen“, erzählt Greta. „Die Leute haben sich wirklich gefreut. Und alle waren so bescheiden.“ Die 13-Jährige und ihre Mutter hatten auch mehrere Paar Mützen und Handschuhe dabei, die sie verschenken wollten. „Jeder hat nur genommen, was er am nötigsten brauchte.“

Auch andere wollen helfen

Und das gute Beispiel von Mutter und Tochter war offenbar ansteckend. „Eine Frau hat uns fünf Euro gegeben, weil sie auch helfen wollte“, erzählt Greta. „Und oben am Markt haben ein paar Jungen einem Bettler ihre Portion Fritten angeboten.“

Gretas ganz persönliche Weihnachtsbilanz fällt so aus: „Jeder kann was tun, um anderen zu helfen. Unsere Aktion hat gar nicht so viel gekostet. Und ein warme Sachen, die man waschen und weitergeben kann, hat doch auch jeder zu Hause.“

Für die 13-Jährige steht fest: Das war nicht die letzte Aktion in dieser Richtung. „Die Reaktionen der Leute bleiben im Gedächtnis“, sagt sie nachdenklich. „Das werde ich nicht vergessen.“ Und: „Das macht glücklicher als materieller Besitz.“