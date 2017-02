Unfall auf dem Pontwall: Fußgängerin tot

Aachen. Für das Opfer kam jede Hilfe zu spät. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf dem Pontwall, zwischen Pontstraße und Wüllner­straße, ist am Mittwochabend eine Fußgängerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 19.30 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen hatte eine 73 Jahre alte Aachenerin den Pontwall überquert und war dabei von einem Pkw erfasst worden. Die Frau erlitt unter anderem massive Kopfverletzungen. Die Retter versuchten noch, die schwer verletzte Fußgängerin wiederzubeleben, doch sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Unfallhergang war am späten Abend noch unklar. Am Steuer des Kleinwagens saß ein 64-jähriger Mann. Wie es genau dazu kam, dass sein Pkw die Frau erfasste, stand zunächst nicht fest. Der Fahrer erlitt einen Schock und wurde nach notärztlicher Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus verbracht. Der Pontwall wurde während der umfangreichen Unfallaufnahme gesperrt.