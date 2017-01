Unbekannte werfen Böller auf Polizisten

Aachen. Auch wenn Aachener Polizeibeamte bei einem Einsatz in der Silvesternacht aus einer Menschenmenge heraus mit Böllern beworfen wurden, zieht die Polizei insgesamt eine durchweg positive Bilanz. Insgesamt rückten die Einsatzkräfte in der gesamten Städteregion zu 188 Einsätzen aus; im Jahr 2015 waren es noch 231.

Weitere elf Einsätze für die Feuerwehr In den ersten zwei Stunden des Jahres 2017 war die Feuerwehr Aachen bei weiteren elf Feuereinsätzen mit verschieden Löschzügen im Einsatz. Dabei handelte es sich um kleinere Einsätze wie beispielsweise den Brand eines Mülleimers oder Kleidercontainers. Alle Löschzüge der Feuerwehr Aachen wurden demnach in Bereitschaft versetzt. Auch der Rettungsdienst der Stadt Aachen war vor und nach dem Jahreswechsel bis in den Nachmittag des gestrigen 1. Januars stark ausgelastet. Mehr zum Thema

In Aachen wurde die Polizei zu 104 Einsätzen gerufen; darunter sieben Körperverletzungen. Einsatzanlässe waren zumeist Körperverletzungen (mit 14 waren es drei weniger als im Vorjahr), Streitigkeiten (14 wie im Vorjahr), Schlägereien (mit sechs war es eine weniger als im Vorjahr), Sachbeschädigungen (zehn im Gegensatz zu acht im Vorjahr) und Randale (wie im Vorjahr sieben).

„So erfreulich es war, dass die Menschen überwiegend friedlich feierten, so unerfreulich war die Tatsache, dass einige verantwortungslos mit Pyrotechnik umgingen“, hieß es in dem Bericht der Polizei. Denn einige Personen wurden durch Pyrotechnik verletzt. 19 Mal rückten die Ordnungshüter aus, weil Anrufer meldeten, dass zumeist Jugendliche Pyrotechnik unter Fahrzeuge oder Böller in Glascontainer, Hecken oder in Richtung vorbeifahrender Autos warfen. Zumeist waren die Verursacher bereits weg, wenn die Beamten eintrafen.

Täter in der Menge verschwunden

Gegen 0.30 Uhr wurden Beamte während eines Einsatzes an der Brücke Halifaxstraße von einer Person beleidigt. Als sie den Tatverdächtigen ansprachen, leistete er Widerstand. Während seiner Ingewahrsamnahme wurden die Beamten und der Funkwagen aus der Menschenmenge heraus mit Böllern beworfen. Es kam glücklicherweise nicht zu Verletzungen oder Schäden. Die Verursacher konnten in der Menschenmenge nicht lokalisiert werden.

Im Kollenbruch in Brand sprengten Unbekannte gegen 22.45 Uhr einen Zigarettenautomaten; vermutlich mit einem sogenannten Polenböller. Der Automat wurde dabei schwer beschädigt. Die Höhe der Beute ist nicht bekannt. Die Fahndung nach dem oder den Tätern verlief erfolglos.

Zum Jahreswechsel sperrte die Polizei wegen des hohen Besucheraufkommens zur Sicherheit die Brücke auf der Turmstraße und die Burtscheider Brücke. Die Feierlichkeiten dort verliefen störungsfrei.

Großer Dachstuhlbrand

Auch die Aachener Feuerwehr verzeichnete einige Einsätze in der Silvesternacht. Neben mehreren kleineren Bränden in Containern oder wegen brennenden Unrats mussten die Wehrleute zu einem größeren Einsatz in die Hüttenstraße ausrücken. Um fünf Minuten vor Mitternacht wurde der Leitstelle dort ein Feuer gemeldet.

Nach Eintreffen der Feuerwehr nur kurze Zeit später schlugen bereits hohe Flammen aus dem Dach eines ausgebauten Dachstuhls. Unter Atemschutz bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer. Zeitgleich wurde eine Hub-rettungsbühne aufgebaut, damit die Wehrleute zum Brandherd gelangen konnten. Zwei weitere Trupps kamen zum Einsatz. Um alle Glutnester zu erreichen, musste das Dach zudem außen abgetragen werden.

Das Haus ist nun leider nicht mehr bewohnbar, die Bewohner wurden kurzfristig anderweitig untergebracht. Im Einsatz waren 35 Feuerwehrleute mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr und einem der Freiwilligen Feuerwehr Aachen-Mitte.