Aachen.

Vor chinesischen Verhältnissen warnen die Umweltverbände. Die Luftqualität in Aachen sei bei ungünstigen Witterungslagen so schlecht wie im dafür berüchtigten Reich der Mitte, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und des Verkehrsclubs Deutschland (VCD).