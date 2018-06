Grüne und Umweltverbände werfen der Stadt Versäumnisse vor

Heftige Kritik an der Umwelt- und Verkehrspolitik in Aachen üben auch die Grünen. Anlass sind mehrere Straßenbauvorhaben, die heute im Mobilitätsausschuss (ab 17 Uhr, Verwaltungsgebäude Marschiertor) auf der Tagesordnung stehen. So zeige sich bei den Umbauplänen für die Mozartstraße und den Grünen Weg erneut eine „falsche Prioritätensetzung“, meint Verkehrspolitiker Wilfried Fischer.

An beiden Straßen hätten Radfahrer erneut das Nachsehen. An der Mozartstraße hätten Parkplätze Vorrang vor breiten Radfahrstreifen, am Grünen Weg würden wegen des massiven Lkw- und Busverkehrs keine sicheren Radverkehrsanlagen geschaffen. „Das Sicherheitsthema hat hier eindeutig keine Vorfahrt“, kritisiert Fischer. Verärgert zeigt er sich auch darüber, dass der Umbau bekannter Gefahrenstellen für Radfahrer an großen Kreuzungen nur langsam vorankomme.

Die Grünen liegen damit auf einer Linie mit den Aachener Verkehrs- und Umweltverbänden ADFC, Greenpeace, Nabu und VCD. Auch sie beklagen seit langem, dass zwar viel von einer Förderung des Radverkehrs gesprochen wird, die nötige Infrastruktur jedoch nicht geschaffen wird. Sie werfen Stadt und Ratsmehrheit vor, das Luftreinhalteproblem seit Jahren nur auszusitzen und zu wenig gegen den Autoverkehr zu unternehmen. So sei es auch versäumt worden, die Busflotte der Aseag und der Subunternehmen rechtzeitig zu modernisieren und sauberer zu machen.