Umstrittener Aufdruck auf Wurfmaterial wird überklebt

Aachen. Der umstrittene Aufdruck auf den Schokowaffeln, die die Oecher Penn am Rosenmontag auf die Jecken niederprasseln lassen will, wird überklebt. Damit reagieren der Karnevalsverein und der Sponsor des Wurfmaterials auf Kritik an dem Spruch „Bullen gereizt?“

Damit wirbt die Anwaltskanzlei Delheid Soiron Hammer für ihre Dienste bei „juristischen Problemen mit der Obrigkeit“, die in einer gemeinsamen Erklärung von Verein und Kanzlei als „eigentliche Wurzeln des Karnevals“ bezeichnet werden. In all den Jahren, in denen die Juristen flotte Sprüche auf das von ihnen gesponserte Wurfmaterial aufdrucken ließen, habe es viel Zuspruch gegeben, heißt es.

Erstmals gab es diesmal jedoch Kritik, weil der Aufdruck als Reaktion auf die Beschlagnahme des Holzgewehrs eines Penn-Soldaten als „Anscheinswaffe“ verstanden werden konnte. Dieser Zusammenhang sei schon deshalb nicht gegeben, heißt es in der Erklärung, weil das Motiv bereits im Herbst – und damit lange vor dem Vorfall – ausgewählt wurde.

In der Erklärung wird zudem betont, wie sehr man die Leistungen der Polizei zu schätzen wisse. Mögliche Missverständnisse seien Anlass genug, die Schokoriegel nicht in der geplanten Form unters Volk zu bringen.

Weil eine Vernichtung von Lebensmitteln nicht infrage komme, würden die Aufdrucke überklebt.