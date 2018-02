Aachen.

„All eyes on Aachen-Nord“ heißt ungefähr so viel wie „Alle Blicke auf Aachen-Nord gerichtet“. Mit diesem Slogan wirbt die Kommune für das Projekt Soziale Stadt Aachen-Nord. Das Areal an der Einmündung von Liebigstraße und Feldstraße lohnt auf jeden Fall einen interessierten Blick. Sogar mehr als nur einen.