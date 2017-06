Rahmenprogramm mit vielen Vorträgen

Wichtiger Bestandteil der Aktivitäten des Forums ist das Rahmenprogramm, welches das Weltfest mit vielen Bausteinen ergänzt. Der Veranstaltungsreigen beginnt am 17. Juni mit einer Stadtbegehung. Von 10 bis 17 Uhr sind Interessierte eingeladen, ausgehend vom Welthaus an der Schanz 1 aus zu Fuß zum Gemeinschaftsgarten HirschGrün zu gehen. Dort findet am Abend eine Schnippelparty mit geretteten Lebensmitteln statt.

Am selben Abend findet von 19 bis 21 Uhr in der Raststätte an der Lothringer Straße 23 die Filmvorführung „Weniger ist mehr – Die Grenzen des Wachstums und das bessere Leben“ mit anschließender Diskussion statt. „Es geht darum, dass die Suche nach einem nachhaltigen Lebensstil nicht unbedingt Verzicht bedeuten muss“, erklärt Jürgen Jansen.

Am 20. Juni gibt es ab 19 Uhr einen Vortrag zum „Weltflüchtlingstag“ in der VHS Aachen.