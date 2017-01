Eilendorf.

Gleich zwei Anlässe hat es für Oberbürgermeister Marcel Philipp gegeben, sich im Bezirksamt Aachen-Eilendorf umzusehen: Einmal war es das nun insgesamt fertiggestellte Haus am Heinrich-Thomas-Platz, in dessen Erdgeschoss das Bezirksamt seinen Sitz hat. Grund war aber auch das erste Biometrie-Terminal in einem Bezirksamt, das nun in Eilendorf in Betrieb genommen wurde.