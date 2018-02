Aachen.

Ungefähr ein halbes Jahr ist es her, dass die Aachener Polizei ihre umfangreiche Eingabe zur Weiterentwicklung des Altstadtquartiers Büchel im Rathaus abgegeben hat. In dem 22-seitigen Schreiben warnt die Behörde vor einer Häufung von Kriminalität in diesem Bereich.