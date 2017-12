Aachen.

„Wenn dieses Zeichen des Friedens in unserem Haus leuchtet, dann wissen wir: Bald ist Weihnachten. Und ohne das Licht würde uns etwas fehlen“, sagt Eva Stückradt. Wie in jedem Jahr ist sie mit ihren Kindern nach Aachen gekommen, um eine Kerze am Friedenslicht aus Bethlehem zu entzünden. Pünktlich um 13.45 Uhr kam das Licht am dritten Adventssonntag mit einem Sonderzug in Aachen an.