Ulla-Klinger-Halle an den Feiertagen geschlossen

Aachen. Im Hallenbad Ulla-Klinger-Halle wird es in den kommenden zwei Wochen zu Einschränkungen im Springerbecken kommen.

Ab Freitag, 27. Oktober, findet dort bis Mittwoch, 1. November, ein Kaderlehrgang statt. Am Dienstag, 31. Oktober, und Mittwoch, 1. November, bleibt die Halle wegen der Feiertage jedoch komplett für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen.

Ulla-Klinger-Cup

Von Donnerstag, 2. November, bis Sonntag, 5. November, schließt sich dann der Ulla-Klinger-Cup an. Auch an diesen Tagen kommt es immer wieder zu Einschränkungen, vor allem beim freien Springen am Samstag und bei den Aqua-Kursen. Das Schwimmen bis 8 Uhr morgens wird davon aber nicht betroffen sein.

Wer genau wissen möchte, wann das Schwimmerbecken nicht genutzt werden kann: Detaillierte Auskünfte erteilt gerne das Personal der Schwimmhalle während der regulären Öffnungszeiten unter der Telefonnummer Telefon 0241/76861.