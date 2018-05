Aachen - Übernachten in der Kita: Ohne Genehmigung geht da nichts

Übernachten in der Kita: Ohne Genehmigung geht da nichts Letzte Aktualisierung: 11. Mai 2018, 16:34 Uhr

Aachen. In mancher Kindertagesstätte ist das seit vielen Jahren Brauch: Zu besonderen Anlässen übernachten die Kinder in ihrer Kita. In vielen Einrichtungen etwa dürfen die künftigen Schulkinder kurz vor den Ferien mit Schlafsack, Luftmatratze und Kuscheltier in der Kita übernachten – zum Abschied von der Kindergartenzeit. Hinter dieser liebegewordenen Tradition aber steht neuerdings ein Fragezeichen.