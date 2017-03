Aachen.

Das Juweliergeschäft an der Ecke von Holzgraben und Ursulinerstraße hat einen guten Ruf, dies leider auch in Kreisen, die sich den Schmuck einfach nehmen und am Ende eben keine Kreditkarte zücken. So musste am Montag in Sachen Juweliergeschäft „Studio Küpper“ ein vor einem Jahr geführter Prozess noch mal neu aufgerollt werden, weil der Täter sich beim Bundesgerichtshof über die Höhe seiner Strafe beschwert hatte.