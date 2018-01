Aachen - Überfahrener Fußgänger befindet sich außer Lebensgefahr

Aachen.

188 Einsätze hat der Jahreswechsel der Polizei städteregionsweit beschert und damit ein ruhiges Silvester. Das Personenaufkommen in der Innenstadt sei sehr gering, lediglich die Pontstraße gut besucht gewesen, hieß es aus dem Polizeipräsidium. Dass die Stadt so leer war führt die Polizei vor allem auf die Witterung zurück. In der Silvesternacht war es nicht nur windig, es hatte zudem teilweise sehr stark geregnet.