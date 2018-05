Aachen.

„Wir leben Europa!“ lautet das Motto an diesem Vormittag in der Aula der Katholischen Grundschule (KGS) Passstraße. Schon früh herrscht super Stimmung wie bei einem kleinen Karlspreisfest. Alles ist mit Europaflaggen, blauen Luftballons und goldenen Sternen geschmückt. Am Vortag der Verleihung der Karlsmedaille feiern die 217 Mädchen und Jungen hier den Europatag.