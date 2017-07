Turmfalkenjungen posieren im Westturm des Aachener Doms für die Kamera

Die drei Turmfalkenjungen im Falkenhorst im Westturm des Aachener Doms sind wohlauf und blicken ziemlich neugierig in Richtung Kamera. Kommt ja schließlich auch nicht so häufig vor, dass sie medialen Besuch haben. Daher blicken die drei Männchen noch etwas verduzt in die Linse.

Mitte Juni waren sie geschlüpft und sahen damals noch aus wie kleine Wattebäusche, so weiss war ihr Federkleid. Inzwischen sind sie schon gut gewachsen – dank der ständigen Pflege ihrer Eltern. Ursprünglich waren fünf Eier im Nest, zwei wurden jedoch nicht ausgebrütet.

Es wird nun noch acht bis zehn Tage dauern, bis die Jungen ihre ersten Flugversuche unternehmen. Das lässt sich prima per Webcam beobachten. Denn am Dom gibt es sowohl eine Innen- als auch eine Außenkamera. In den vergangenen beiden Jahren hatten übrigens Wanderfalken im Westturm gebrütet. Jetzt sind es Turmfalken.