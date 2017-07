Aachen.

Die Geschichte ihrer eigenen Emanzipation erzählt die türkische Malerin Hülya Cimen, die in den 1970er-Jahren als junges Mädchen mit ihren Eltern aus der Türkei nach Deutschland kam. Schweigend, wie es den Erwartungen ihrer Kultur entsprach, nahm sie die Veränderungen in ihrem Leben an, suchte aber nach einem Ausdrucksmittel, um die neuen Erlebnisse zu bewältigen.