Nur 30 Minuten am selben Standort

Wer in der Stadt musizieren möchte, muss sich beim Ordnungsamt anmelden. Mit einer Genehmigung kann man dann gegen eine Gebühr von fünf Euro spielen – nach 30 Minuten muss aber der Standort gewechselt werden, um Anwohner und Geschäfte nicht zu belasten.

Vorspielen müssen die Musiker nicht. In anderen Städten wie etwa München ist das üblich. In Aachen wolle die Behörde aber nicht eingreifen in das, was präsentiert wird, sagt Elke Wartmann vom Ordnungsamt.

Die richtigen Töne sollte man aber schon treffen, denn wenn zu viele Beschwerden über einen Musiker eingehen, dann verhängt die Behörde auch ein Verbot.

Infos und Anmeldung im Netz:

www.aachen.de