Aachen.

Die Pfarrkarnevalisten der Tropi-Garde von St. Josef haben es in den vergangenen Jahren immer wieder geschafft, ihre Zuschauer mit auf eine Zeitreise zu nehmen. Mit den Tropis ging es schon an den Hof von Kaiserin Sissi oder in den Urlaub an die Riviera der 1960er Jahre. Doch bei der Premiere der großen Kostümsitzung der Tropi-Garde im Josefhaus am vergangenen Freitag wurde es dieses Mal richtig nostalgisch.