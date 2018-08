Aachen.

Es tröpfelt und tröpfelt aus den grünen Säcken, und so sollen junge Bäume in Aachen mit Wasser versorgt werden, ohne dass das meiste davon wie beim herkömmlichen Bewässern verloren geht. Die Idee hat Angela Fiege, Stadtoasen, und Hans Falk, Aachener Baumschutzbund, auf Anhieb überzeugt. 20 Säcke haben die beiden Organisationen jetzt gespendet, um gerade junge Bäume in der Innenstadt vor dem Vertrocknen zu bewahren.