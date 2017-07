Traktor hinterlässt Ölspur

Aachen.

Auf der Krefelder Straße kam es am Donnerstagabend zu Behinderungen, weil ein Traktor Hydrauliköl verloren hat. Die Ölspur musste mit Bindemittel abgestreut und die Straße gesäubert werden. Unter anderem musste die Zufahrt in den Eulersweg abgesperrt werden. Autofahrer in Richtung Berensberg und Kohlscheid werden derzeit noch umgeleitet.