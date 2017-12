Aachen - Traditionelles Adventskonzert der Polizei im Krönungssaal

Aachen. „Der erste Sonntag im Dezember hier an dieser Stelle, das hat Tradition“, sagte Polizeipräsident Dirk Weinspach zu Beginn des Adventskonzerts der Polizei im Krönungssaal. Seit sieben Jahren findet das statt, und diesmal war es laut Moderator Thomas Hinz so gut besucht wie nie zuvor.

Ruhe und Besinnung zu finden, ist dabei ein wichtiges Anliegen. Unter dem Motto „Musik unter Freunden“ geht es aber auch darum, die Aktion „Menschen helfen Menschen“ des Zeitungsverlags zu unterstützen. Umso mehr freuten sich die Organisatoren über die große Resonanz.

Dass Ruhe und Besinnung in absolutem Gegensatz stehen zu dem, was die Polizei Tag für Tag auf der Straße erlebt, wurde deutlich, als Weinspach von Großeinsätzen und Angriffen auf Polizisten erzählte. Doch bei der Musik von Chören wie dem Kammerchor „Ars Cantata“ und „Capella a Capella“ dürften alle trüben Gedanken schnell vergessen gewesen sein.

Besinnlich waren vor allem die Lieder des Kammerchors, während der Männerchor „Capella a Capella“ auch Raum für Amüsantes bot: So beispielsweise bei dem Menuett, eigentlich ein Streichquartett, dass der Chor perfekt und eben ganz ohne Streicher zum Vortrag brachte. Und als Zugabe gab es dann zum Vergnügen des Publikums auch noch ein Lied auf Öcher Platt.

Hoffnung geben

Das Licht als Symbol der Hoffnung und Wärme war das Thema, das Polizeiseelsorger Manfred Kappertz den Konzertbesuchern mit auf den Weg gab. Auch er sah zunächst einmal einen Widerspruch zwischen besinnlichen Gedanken und Polizeiarbeit. Denn gerade die Polizeiseelsorge werde überwiegend mit belastenden Situationen konfrontiert. Er erinnerte an die drei Polizeibeamten, die am Bushof zusammengeschlagen wurden und die auf unbestimmte Zeit dienstunfähig sind. Für sie solle ein Licht angezündet werden, wünschte er sich und sah in dem Polizeikonzert ein Licht, das Hoffnung geben kann.

Die Eddy-Schmidt-Band, die Big Band Nütheim-Schleckheim und der singende Kriminalhauptkommissar Oliver Schmitt sorgten beim zweiten Teil des Nachmittags für weihnachtliche Klänge. Und so erwies sich das Konzert als besinnliche Pause vom Alltagstrubel. Weinspachs Dank galt ganz ausdrücklich allen Gästen, die das Projekt „Menschen helfen Menschen“ mit ihrer Anwesenheit unterstützten. Das Benefizkonzert solle ein „Dankeschön“ an alle sein, die die Polizei in ihrer Arbeit unterstützen.