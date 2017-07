Tolle Projekte „von Bürgern für Bürger“ gesucht Von: Joel Teichmann

Letzte Aktualisierung: 7. Juli 2017, 12:16 Uhr

Aachen. Die Besuche eines Sprachkurses sind oftmals die ersten Schritte auf dem Weg zur erfolgreichen Integration. Doch was, wenn eben dieser Weg in eine Sackgasse führt? So geschehen bei einigen Zugereisten in Aachen: Nach den absolvierten Kursen fühlten sie sich aufgrund mangelnder Kontakte alleine gelassen, erzählt Uli van Odijk.