Tod am Ponttor: Fahrer konnte Fußgängerin nicht sehen

Aachen. Der Hergang des Unfalls am Ponttor, bei dem am Mittwochabend eine 83-jährige Frau tödlich verletzt wurde, ist nach Mitteilung der Polizei vom Donnerstagmittag weitestgehend geklärt.

Die Polizei korrigierte dabei auch erste Angaben über das Alter der verunglückten Frau. Aufgrund eines Übermittlungsfehlers war zunächst von einer 73-jährigen Fußgängerin gesprochen worden, tatsächlich war die Verunglückte zehn Jahre älter.

Zur Klärung des Unfallshergangs haben mehrere Zeugen beitragen können. Demnach wollte die 83-Jährige den Pontwall aus Richtung Hochschulmensa überqueren. Die Fahrspuren in Richtung Melaten hatte sie bereits überquert. Um die Spuren in Richtung Ponttor zu überqueren, ging sie über die dortige Mittelinsel.

Ein Zeuge, der die linke Spur in Richtung Ponttor befuhr, gab an, dass die Frau mit zügigen Schritten auf die Fahrbahn trat und er deshalb bremsen musste. Rechts neben ihm fuhr gleichzeitig der Wagen, der kurz darauf in den Unfall verwickelt wurde.

Für dessen Fahrer, es handelte sich um einen 64-jährigen Mann aus Aachen, verdeckte offenbar der links neben ihm fahrende Wagen die Sicht auf die Fußgängerin, so dass er nach Mitteilung der Polizei den Zuammenstoß offenbar nicht mehr vermeiden konnte. Die Fußgängerin wurde vom Auto erfasst, wobei sie tödliche Verletzungen erlitt. Passanten versuchten vergeblich, die Seniorin wiederzubeleben.

Der 64-jährige Fahrer erlitt einen schweren Schock. Nachdem er an Ort und Stelle vom Notarzt behandelt worden war, kam er in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte die Unfallstelle weiträumig ab und sicherte Spuren. Die Sperrung dauerte von 19.30 bis 22 Uhr.

Kräfte der Feuerwehr reinigten kurz vor Aufhebung der Sperrung die komplette Fahrbahn. Die Polizei stellte das Auto des 64-Jährigen sicher. Polizeisprecher Paul Kemen betonte, dass dies ein Routineakt sein, der bei tödlichen Unfällen nahezu immer vollzogen werde.

Hinweis: In einer ersten Fassung unseres Berichtes war zu lesen, das Unfallopfer sei 73 Jahre alt gewesen. Die Polizei hat diese Angabe später korrigiert.