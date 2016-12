Tivoli-Weihnachtssingen: Veranstalter bitten um Entschuldigung

Aachen. In einer Stellungnahme beziehen die Veranstalter zu der Kritik an den organisatorischen Mängeln beim Weihnachtssingen auf dem Tivoli Stellung.

Video 20.000 Aachener beim Weihnachtssingen Bildergalerie 20.000 Kerzen und Stimmen: Weihnachtssingen auf dem Tivoli Mehr zum Thema

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und die Alemannia Fan-IG bedauern die Panne beim diesjährigen Weihnachtssingen sehr. „Wir entschuldigen uns bei allen Besucherinnen und Besuchern, die nach dem offiziellen Einlass vor dem Stadion vor verschlossenen Toren warten mussten beziehungsweise deren Sitzplätze trotz Reservierung bereits besetzt waren.

Zugleich danken wir allen, die in dieser Situation Verständnis gezeigt und sich an anderer Stelle einen freien Platz gesucht haben“, heißt es im Wortlaut. Auslöser für das Durcheinander seien unter anderem offensichtlich ungenügend informierte Mitarbeiter des Ordnungsdienstes gewesen, die Besucher ohne Tickets in den Bereich gelassen haben, der nur für Karteninhaber vorgesehen war.

„Wir übernehmen dafür die Verantwortung und werden nach dem Jahreswechsel Gespräche mit dem von uns beauftragten Ordnungsdienst führen. Unser Wunsch und gemeinsames Anliegen ist, dass die einmalige und friedliche Atmosphäre beim Weihnachtssingen auf dem Tivoli in Zukunft nicht noch einmal durch vermeidbare Organisationsmängel getrübt wird.“