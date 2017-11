Alle Taschen werden beim Einlass kontrolliert

Tickets für das fünfte Weihnachtssingen auf dem Tivoli am Sonntag, 17. Dezember, gibt es unter anderem im Kundenservice Medienhaus im Elisenbrunnen am Friedrich-Wilhelm-Platz sowie im Verlagsgebäude an der Dresdener Straße und online. Für Sitzplätze werden fünf Euro fällig, für Stehplätze drei.

Auch einige wenige Logen für zwölf Personen sind noch frei. Ansprechpartnerin hierfür ist Linda Weingarten per E-Mail an LWeingarten@eurogress-aachen.de.

Für die Anreise stellt die Aseag von 16 bis 21 Uhr einen kostenlosen Shuttle-Service zwischen Bushof und Sportpark Soers bereit. Autofahrer können zudem im Apag-Parkhaus am Tivoli zum Sonderpreis von zwei Euro parken.

Beim Einlass in das Stadion werden alle Taschen kontrolliert. Daher wird darum gebeten, Rucksäcke und größere Taschen zu Hause zu lassen.