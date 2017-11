Aachen.

„Diana Eichhorn sorgt mit ihrer Fernsehsendung präventiv dafür, dass Tiere als Lebewesen wahrgenommen werden. Sie erreicht jede Woche eine Million Zuschauer und verhilft so Millionen Haustieren zu neuen Chancen, was ihre Haltung betrifft“, erklärte der Vorsitzende des Tierschutzvereins der Städteregion Aachen, Lutz Vierthaler, in seiner Laudatio auf die „Hundkatzemaus“-Reporterin Diana Eichhorn.