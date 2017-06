Aachen.

„Gehen Sie ruhig näher ran“, sagt Rolf Gablik. „Die tun nix, die betteln nur.“ Gablik, Schulleiter am Aachener Einhard-Gymnasium, kennt die beiden Bettler mittlerweile ganz gut. Vor drei Jahren haben sich zwei Nilgänse an der Schule in Burtscheid niedergelassen. An dem idyllischen Teich auf dem hinteren Schulgelände fühlt sich das Vogelpaar offenbar wohl und hat dort auch schon seine Jungen großgezogen.