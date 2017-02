Aachen.

Den Wettervorhersagen zum Trotz blieb es am Tulpensonntag überall in Aachen trocken. Zwischenzeitlich schien sogar die Sonne für die Karnevalsumzüge, die sich durch die Aachener Stadtteile schlängelten. Am Nachmittag gab es für die Jecken am Straßenrand allerlei zu sehen. Dabei waren die Umzüge so unterschiedlich wie die Stadtteile selbst.