Tickets und Fahrpläne: Mit dem Aseag-Bus durch die jecken Tage

Aachen. Mit dem Linienbus durch die jecken Tage: An den Karnevalstagen ist die Aseag nahezu rund um die Uhr im Einsatz, damit die Karnevalsjecken gut zu ihren Veranstaltungen und nach Hause kommen.

Das Tages-Ticket für eine Person der Preisstufe 4 (AVV-Gesamtnetz) für 17,50 Euro gilt Karneval nicht nur einen Tag, sondern an allen Tagen von Fettdonnerstag, 23. Februar, bis Veilchendienstag, 28. Februar. Für Inhaber von Wochen- und Monatskarten für Erwachsene sowie Job-Tickets gilt Rosenmontag die Feiertagsregelung. Es können ganztägig ein Erwachsener und drei Kinder unter 15 Jahren mitgenommen werden.

Beim Fahrplan sind einige Besonderheiten zu beachten. Am Rosenmontag, 27. Februar, fahren die Busse der Aseag nach dem Feiertagsfahrplan; Freitag, 24. Februar, und Dienstag, 28. Februar, nach dem Ferienfahrplan. Am Aschermittwoch läuft der Linienverkehr wieder normal. Die Nachtbusse fahren an den Karnevalstagen bis in den frühen Morgen.

Sie sind in den fünf Nächten von Fettdonnerstag bis zur Nacht von Rosenmontag auf Veilchendienstag im Einsatz. Abweichend vom sonst üblichen Nachtbusfahrplan wird die letzte Fahrt der Linie N3 um 3.30 Uhr ab Elisenbrunnen bis Merkstein verlängert. Zwischen Fettdonnerstag und Rosenmontag fahren keine Aseag-Sammel-Autos (ASA).

An allen Karnevalstagen ist wegen der Umzüge immer wieder mit Umleitungen zu rechnen. Dann werden auch einzelne Haltestellen nicht angefahren oder Ersatzhaltestellen eingerichtet.

In Aachen fahren die Busse während des Kinderzugs am Sonntag, 26. Februar, und des Rosenmontagszuges am 27. Februar, bis zu den Haltestellen Elsassstraße, Normaluhr, Misereor, Schanz und Ponttor. Von dort geht es über Umleitungen zum Bushof.