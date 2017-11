Aachen - Thomas Goerger stellt in der Galerie Artikel 5 aus

Aachen.

Fließend verschwimmen die Formen in den Bildern, die Thomas Goerger mit der Kamera aufgenommen hat. Der Betrachter sieht auf den ersten Blick farbgewaltige, abstrakte Malerei, in der eine gewisse Dynamik ihre Energie verströmt, und nimmt Bild für Bild mehr von dieser Farbdynamik auf. Bilder zwischen Fotografie und Malerei zeigt Goerger in der Galerie Artikel 5.