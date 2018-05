Aachen.

Tom Sawyer ist ein cleverer Bursche: Im Handumdrehen ist der Zaun gestrichen, denn alle Freunde haben mitgeholfen. Und so ist die lästige Strafe seiner Tante Polly schnell erledigt. Schließlich will Tom den heißen Sommertag lieber mit seinen Freunden am Flussufer des Mississippi genießen.