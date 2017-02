Aachen.

Flucht, wachsender Populismus, ein Amoklauf – Dea Lohers Drama „Unschuld“ hat seit seiner Entstehung 2003 noch erheblich an trauriger Aktualität gewonnen. Die Aachener Theaterschule inszeniert das episodenhafte Stück nun im „Space“ des Ludwig Forums. Was bei all den düsteren Themen trotzdem nicht zu kurz kommt, ist der Witz.