Aachen - Theaterschauspiel zwischen Genie und Wahnsinn, Fantasie und Horror

Tickets gibt es schon jetzt in der RWTH

Alle Aufführungen von „Nightfall with Edgar Allan Poe“ der Gruppe „Actore's Nausea“ werden im Space des Ludwig Forums, Jülicher Straße 97-109 vorgetragen.

Die Spieltermine sind: Donnerstag, 5. Juli, um 20 Uhr; Freitag, 6. Juli, um 20 Uhr; Samstag, 7. Juli, um 20 Uhr; Sonntag, 8. Juli, um 16 Uhr.

Karten gibt es zum Preis von acht Euro (ermäßigt sechs Euro) in der Bibliothek der Anglistik der RWTH, Kármánstraße 19. Für weitere Fragen steht die Theatergruppe per Mail an kontakt@actorsnausea.de oder bei Facebook zur Verfügung. Alle Infos im Netz auf: www.actorsnausea.de