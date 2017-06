Aachen.

Alesia hat einen Besen in der Hand und fegt die Klasse aus. Eine Mitschülerin beobachtet sie und meint überheblich: „Ich habe es nicht nötig, mich mit so niederen Arbeiten bei den Lehrern einzuschleimen.“ Alesia kommt aus Albanien, fühlt sich noch fremd am Anne-Frank-Gymnasium, und hat es „gerne sauber.“ Sie spricht kein Deutsch und bleibt zunächst allein.