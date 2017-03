Ein schaurig-schöner Gruselabend

Premiere ist am Samstag, 11. März, um 20 Uhr, im Schloss Schönau, Schönauer Allee 20, in Richterich.

Eine weitere Aufführung gibt es dort am Sonntag, 12. März, um 18 Uhr. Am Samstag, 18. März, ist um 18 Uhr eine Vorstellung in der Schlosskapelle Monschau, Auf dem Schloss 5 in Monschau, geplant.

Karten gibt es beim Theater K,

Telefon 0241/ 151155, sowie an den üblichen Vorverkaufsstellen.