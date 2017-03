Die Premiere ist bereits ausverkauft

Die Premiere am Freitag, 17. März, ist bereits ausverkauft. Weitere Vorstellungen gibt es am Freitag, 24. März, und Samstag, 25. März, jeweils um 20 Uhr und am Sonntag, 26. März, um 18 Uhr. Am Samstag, 1. April, geht es um um 20 Uhr los, am Sonntag, 2. April um 18 Uhr.