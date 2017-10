Weitere Termine,

auch eigens für Kinder

Weitere Vorstellungen von „Begegnungen am Bach“ gibt es am 6., 8., 12. und 13. Oktober, jeweils um 18 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Tuchwerk am Strüverweg 116.

Für Kinder ab sechs Jahren gibt es eine kindgerechte Fassung und zwar am 8. und am 13. Oktober jeweils um 16 Uhr.