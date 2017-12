Aachen - Theater Brand feiert mit „Der Zauberer von Oz“ gelungene Premiere

Aachen. Als „Aachens kleinste Bühne“ bezeichnet das Theater Brand seine eigene kleine Räumlichkeit. Da braucht es schon haufenweise Kreativität, um das so riesige Land von Oz auf ein paar Quadratmeter zu reduzieren. Doch wer könnte das, wenn nicht das kleine Theater am Freunder Heideweg? Am Ende der neunzigminütigen Premiere von „Der Zauberer von Oz“ lautete das Fazit: Es ist ihnen gelungen!

Nicht zuletzt das von Technikern entwickelte Schienensystem sorgte dafür, dass alle Facetten der Fantasiewelt ihren Platz fanden. Zum Beispiel die dunklen Wälder, die weiten Felder oder die Smaragdstadt, in der der Zauberer lebt. Möglich ist das durch horizontales oder vertikales Bewegen sowie Umdrehen verschiedener Objekte. So wandelt sich das Bühnenbild wortwörtlich innerhalb von Sekunden um 180 Grad.

„Genau das, was unser kleines Theater braucht“, ist sich Theaterleiterin Wilma Gier sicher. Rund 100 Zuschauer konnten so die wunderbare Umsetzung von Regisseur Thomas van Gent verfolgen. Nachdem Hauptdarstellerin Dorothy sich in einer anderen Welt wiederfindet, setzt sie alles daran, wieder nach Hause zurückzukehren. Also macht sie sich auf die Suche nach der vermeintlich mächtigsten Person im Lande, dem Zauberer von Oz. Leichter gesagt als getan, schließlich legt eine Hexe dem jungen Mädchen immer wieder Steine in den Weg.

Doch glücklicherweise bekommt Dorothy schnell Hilfe von vielerlei bizarrer Personen. Da wäre zum Beispiel die herumstolpernde Vogelscheuche, die nach eigener Aussage leider nichts außer Stroh im Kopf hat. „Ich möchte Verstand gezaubert bekommen“, wünschte sie sich. Und auch der knirschende Blechmann sowie der feige Löwe, der vor seinem eigenen Brüllen am meisten Angst hat, gesellen sich dazu. Vor allem die liebevoll gestalteten Kostüme der Darsteller prägen das Theaterstück positiv. Traditionell fand das Geschehen jedoch nicht nur auf der kleinen Bühne, sondern auch entlang der Gänge statt. So traten die Schauspieler immer wieder in Interaktion mit dem Publikum.

Ob die Gruppe den Zauberer von Oz findet und dieser ihnen helfen kann, wird noch an zwölf weiteren Vorstellungen im Theater Brand verraten. So wird das Stück bis zum 28. Januar immer samstags um 16 Uhr und sonntags um 17 Uhr aufgeführt. Einzige Ausnahme ist die vorstellungsfreie Zeit vom 18. Dezember bis zum 5. Januar.