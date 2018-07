Aachen - Theater Aachen sucht wieder neuen Verwaltungschef

Theater Aachen sucht wieder neuen Verwaltungschef Von: Gerald Eimer

Letzte Aktualisierung: 12. Juli 2018, 19:39 Uhr

Aachen. Das Theater Aachen muss sich schon wieder nach einem neuen Verwaltungschef umsehen. Die städtische Verwaltungsspitze will den Vertrag der erst seit Februar in Aachen tätigen Verwaltungsdirektorin Judith Wollstädter nicht über ihre Probezeit hinaus verlängern. Ende des Monats soll das Arbeitsverhältnis nach Informationen unserer Zeitung beendet werden. Offiziell bestätigt wurde dies von der Stadt am Donnerstag noch nicht.