Aachen - The Sugar Family spielen am Montag im Domkeller

Aachen. Wer den Film „O Brother, Where Art Thou? – Eine Mississippi-Odyssee“ gesehen hat, der erinnert sich garantiert an die Musik, diese besondere Mischung aus Bluegrass, Country, Gospel, Blues und Folk. Wem das gefallen hat, für den ist der Domkeller am Montag, 22. Januar, ein heißer Tipp. In Kooperation mit dem Institut Français Aachen tritt in der Kneipe am Hof die Band The Sugar Family auf.

Konzertübersicht: Katortz stellen neues Album vor Donnerstag, 18. Januar: UK Subs, ab 20 Uhr, Musikbunker, Goffart­straße 26 (Punkrock). Schippers-Wätjen-Trio, 20 Uhr, Cocon, Lothringerstraße 79 (Jazz-Standards). Freitag, 19. Januar: Katortz, 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Deutscher Psychedelic Alternative Stoner Rock, Album Release). Samstag, 20. Januar: Erotic Market, ab 19.30 Uhr, Musikbunker, Goffartstraße 26 (Alternative – Reihe „Komma vom Sofa“). Prisoners of Pachable, 20 Uhr, Café Einstein, Lindenplatz 17 (Pop, Rock). Jean Yves Jung, Norbert Scholly and Hendrik Smock Organ Trio, 20 Uhr, Nadelfabrik Aachen, Reichsweg 30 (Jazz). Sonntag, 21. Januar: Fridae_SSRqs Extensions, ab etwa 18 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Jazz, neues Projekt von Sara Decker). Frederik Köster - Die Verwandlung, 20.30 Uhr, Dumont, Zollernstraße 41 (Jazz). Montag, 22. Januar: Sara Decker und Tom Schreyer, 19.30 Uhr, Das Da Theater, Liebigstraße 9 (Jazz). The Sugar Family, 20 Uhr, Domkeller, Hof 1 (Bluegrass, Kentucky Spirituals, Louisiana Cajun, Gospel). Mittwoch, 24. Januar: Sem Seiffert, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Singer-Songwriter).

Mit Mississippi haben Lena Rongione (Gesang, Banjo, Flatfooting), Leïla Chevrollier-Aissaoui (Gesang, Banjo, Ukulele), Matthieu Audureau (Gesang, Gitarre, Harmonika), Victor Denancé (Gesang, Gitarre, Fidel) und Luca Romaniello (Gesang, Gitarre, Cajon, Fidel) eigentlich wenig zu tun. Man erkennt es schon am Namen, die fünf Musiker kommen aus Frankreich, genauer aus der Bretagne und haben sich – trotzdem - dem traditionellen amerikanischen Volkslied verschrieben. „Weil wir diese Musik einfach lieben“, wie die Sugar Family erklärt.

Und so spielen sie eben diese besondere Mischung aus Bluegrass, Country, Gospel, Blues und Folk gepaart mit einem nahezu hypnotisierenden fünfstimmigen Gesang im Rhythmus der Banjos, Gitarren, Geigen, Mundharmonika und Cajon. Gelernt haben sie dies „bei den alten Meistern“ der Musik, wie die Band sagt. Und es ist wirklich beeindruckend, wie gut jeder einzelne in seiner Tonlage bleibt und mit welcher Freude jeder die Lieder präsentiert.

The Sugar Family sieht sich mit ihrer Musik in der Tradition von Bands wie The Carter Family oder Duos wie The Kossoy Sisters. „Wir tragen die Fackel der traditionellen amerikanischen Volksmusik weiter“, sagt die Band, die mit Ausnahme von Leïla Chevrollier-Aissaoui den Domkeller noch nicht kennt. „Leïla war mit einer anderen Band schon einmal dort“, sagt Victor Denancé, der gesteht, dass die Gruppe schon sehr aufgeregt sei. Aber vor allem freuen sich die Fünf darauf, das Publikum mit auf eine Reise in der 1930er Jahre zu nehmen, eine Reise in den Süden der USA.

Wer auf mit auf die Reise gehen möchte, der sollte am Montag im Domkeller sein. Los geht es um 20 Uhr, der Eintritt ist frei, aber Spenden sind natürlich willkommen.